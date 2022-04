1 Parla Sangiovanni

Periodo molto inteso questo per Sangiovanni. Come in molti sapranno infatti proprio nella giornata odierna esce il primo album dell’ex protagonista di Amici 20, Caderevolare, che sembrerebbe aver già conquistato i fan e la critica. Il disco è stato anticipato dai singoli Farfalle, in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e Cielo Dammi La Luna. Come se non bastasse per l’occasione Sangio ha deciso di stupire i suoi fan e di tagliarsi i capelli! Il nuovo look del rapper naturalmente non è passato inosservato e in questi giorni ha fatto discutere il web. Adesso però il giovane cantante si è raccontato nel corso di una lunga intervista per Billboard e nel corso della chiacchierata ha spiegato perché ha deciso di tagliarsi i capelli. Queste le sue dichiarazioni:

“Ora assomiglio a Rudy Zerbi! A parte tutto avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”.

Ma non solo. Sangiovanni infatti parla anche del suo umore attuale, e in merito afferma:

“Mi sento di vagare per lo spazio e per il mondo. Ci sono giorni in cui sto bene e altri molto meno. Non ho niente a cui aggrapparmi. Mi capita spesso di essere triste, in modo molto intenso, ma bisogna andare avanti a vivere. E poi sono anche felice. Insomma, alterno”.

Nel suo disco Caderevolare Sangiovanni ha inserito anche un brano dal titolo Amica Mia, che parla del suo rapporto con l’ansia. Ecco cosa svela in merito l’ex volto di Amici 20.

“Non mi lascia mai, adesso ce l’ho. È come avere un prurito perenne! Per questo ho voluto dedicarle una canzone ma non ho voluto nominarla. Così gli altri potevano anche pensare a una donna. Il suono è in contrasto con la condizione ansiogena ma è voluto. Perché in fondo l’ansia non va combattuta: meglio conviverci pacificamente”.

Non è finita qui. Proseguendo infatti Sangiovanni parla anche dell’esperienza al Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.