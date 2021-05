Il produttore di Sangiovanni partecipò in passato ad X Factor (ed era nel team di Arisa)

1 Il produttore di Sangiovanni a X Factor

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere ad Amici 20 il cantante Sangiovanni, arrivato secondo e vincitore della categoria canto. Ma abbiamo anche imparato a conoscere il suo produttore musicale, cioè Falso Nueve. Si tratta del produttore della Sugar (casa discografica che aveva già puntato su Sangiovanni) che gli aveva consigliato di partecipare al programma di Maria De Filippi per mostrare al vasto pubblico il suo talento.

Ma forse non tutti sanno che Falso Nueve aveva partecipato in passato a X Factor. Vero nome Fabio Rinaldi, era stato nel talent show nel lontano 2012 insieme alla sorella Manuela. Insieme formavano il duo Frères Chaos ed erano nella squadra di Arisa. Il nome del duo vi dice nulla? Perché sono stati al centro di un litigio diventato iconico nella storia del programma. E se vi dicessimo: “Sei falsa Simona!”?

Ebbene sì il produttore di Sangiovanni è quello che all’epoca ha dato inizio ad uno dei litigi più famosi della storia della TV. I due fratelli (ai tempi su Twitter venivano chiamati “fratelli disagio”) vennero eliminati senza poter raggiungere la semifinale. Ci rimasero molto male e si scagliarono subito contro Elio, definendolo “scorretto” per aver giudicato, secondo loro, in modo soggettivo e non oggettivo. Solo Morgan li difese dicendo che l’uscita del duo era una grande perdita musicale per il programma.

Iniziò quindi un’accesa discussione tra Arisa ed Elio in cui si intromise Simona Ventura. Così il duo musicale le disse che era una falsa poiché aveva fatto loro i complimenti fino alla puntata prima. Ed è stato in quel momento che Arisa disse l’iconica frase: “Perché sei falsa Simona… c***o. È la verità!”.

Ecco un video con alcuni estratti di questo litigio tra il produttore di Sangiovanni e Simona Ventura, e la reazione di Arisa.

Intanto Sangiovanni è in tour per gli instore e ha riabbracciato anche la sua Giulia…