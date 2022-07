La confessione di Valeria Marini

Una delle showgirl più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano è senza dubbio Valeria Marini, che da anni è nel cuore del grande pubblico. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip proprio in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale si è raccontata a cuore aperto. Nel corso della chiacchierata infatti la Marini ha fatto una confessione inedita, che non è passata inosservata. Valeria ha infatti ammesso che lo scorso anno ha pensato di farsi suora, dopo un periodo molto difficile! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante. Prego tutte le sere. Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”.

A oggi però Valeria ha ritrovato la felicità e l’amore, al fianco di Eddy Siniscalchi, imprenditore di 20 anni più giovane di lei. Proprio in merito la showgirl dichiara:

“L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

E ancora Valeria Marini parla anche della possibilità di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, e in merito afferma:

“Mi piacerebbe da morire. Ho un bellissimo ricordo di quello con Mike e Piero. Prima di andare sul palco mi facevo sempre il segno della croce. I momenti più belli erano quelli improvvisati: l’idea di chiedere a un gobbo vero di reggere il copione era esilarante. Quando mi avvisarono per affidarmi la conduzione telefonai subito a mia madre: ero felicissima”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.