La vera voce di Sangiovanni dal vivo senza base e autotune (VIDEO)

1 Sangiovanni canta dal vivo senza base e autotune

Nel corso di Amici 20 più volte è stato detto che Sangiovanni non fosse il re dell’intonazione. Lui stesso ha sempre detto che da quel punto di vista era molto indietro rispetto a tantissimi altri perché non aveva una voce bellissima e non aveva avuto modo di fare così tante lezioni di canto visto anche che aveva iniziato da poco nel mondo della musica.

C’è anche chi più volte, soprattutto sui social, lo avesse accusato di essere completamente stonato e camuffare tutto questo con l’autotune. Lui non ha mai risposto. Nella scuola, anzi, ha sempre dimostrato di tenere tantissimo alle lezioni con i vocal coach proprio perché voleva migliorarsi da questo punto di vista. Infatti quando per due volte gli è stata tolta la maglia per altri motivi, lui ha sofferto il non poter studiare con i professionisti.

Per tutti quelli che lo hanno criticato o continuano a criticarlo sul fatto di non essere intonato, c’è un video direttamente dalla performance di Battiti Live della scorsa settimana in cui Sangiovanni canta dal vivo Malibu senza autotune. E inizia anche senza base. E si può notare che non stona per niente.

In realtà altre volte, mentre era ad Amici, Sangiovanni ha cantanto senza autotune dimostrando di non essere stonato, ma probabilmente alcuni non se ne sono accorti pensando che non fosse così…