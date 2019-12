1 Amadeus sferra un altro colpaccio per Sanremo 2020: il conduttore conferma Tiziano Ferro come super ospite

Solo ieri sera abbiamo assistito alla finale di Sanremo Giovani 2019, dove sono stati decretati i finalisti ufficiali che saliranno sul palco di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Intanto Amadeus ha anche parlato del primo super ospite che animerà ancor di più l’atmosfera magica del Teatro Ariston. Parliamo di Tiziano Ferro.

Dopo una lunga trattativa e tanti gossip in merito a questa possibilità, finalmente il desiderio del conduttore di avere con sé uno dei cantanti più amati e apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo, potrebbe diventare presto realtà. L’artista non ha mai nascosto che gli sarebbe piaciuto tornare al Festival. Il tutto specie dopo le forti emozioni vissute in passato, precisando però, tramite il suo manager, che non l’avrebbe fatto da co-conduttore (come si pensava inizialmente), ma in veste di special guest a Sanremo 2020:

“Tiziano Ferro sarà al prossimo Festival di Sanremo ma non ci andrà mai come copresentatore o conduttore. In questo momento stiamo ragionando con Amadeus sulle idee da portare all’Ariston dopo le due belle esibizioni, sempre come super ospite, del 2015 e del 2017. Non appena avremo deciso lo comunicheremo nei tempi e nei modi che concorderemo con l’organizzazione del Festival. Per adesso però tengo a sottolineare che ciò che è apparsa su vari siti come ‘la notizia del momento’, e cioè che Tiziano possa co-condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo, è una notizia totalmente priva di fondamento”

Questo quando dichiarato da Fabrizio Giannini a Novembre. E a quanto pare ora a confermare la notizia ci ha pensato proprio Amadeus, nel corso della Finale di Sanremo Giovani 2019:

“Tra i super ospiti di Sanremo 2020 ci sarà Tiziano Ferro”

Ha dichiarato il conduttore con aria soddisfatta, svelando poi un dettaglio importante sulla presenza del cantante di Latina.

