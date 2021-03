Sanremo 2021: la classifica provvisoria della seconda serata

1 La classifica della seconda serata di Sanremo 2021

Il Festival ha finalmente avuto inizio su Rai 1. Ieri sera è andata in onda la prima puntata nella quale abbiamo visto esibirsi i primi 4 concorrenti delle Nuove Proposte e i primi 13 Big in gara. Alla fine, poi, è stata stilata classifica che, in questa seconda serata, comprende tutti i 26 concorrenti di Sanremo 2021.

Ricordiamo, però, che sarà solo provvisoria. Per il momento, infatti, a votare i brani in gara e i performer ci ha pensato soltanto la giuria demoscopica. Si tratta di un campione di persone, consumatori abituali di musica, scelti in tutta Italia. Vediamo, ora, la lista completa:

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Annalisa – Dieci Irama – La genesi del tuo colore Malika Ayane – Ti piaci così Noemi – Glicine Fasma – Parlami Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome Lo Stato Sociale – Combat Pop Willie Peyote – Mai dire mai (la locura) Francesco Renga – Quando trovo te Arisa – Potevi fare di più Gaia – Cuore amaro Fulminacci – Santa Marinella La Rappresentante di Lista – Amare Maneskin – Zitti e buoni Max Gazzé e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Coma Cose – Fiamme negli occhi Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera Madame – Voce Gio Evan – Arnica Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Random – Torno a te Bugo – E invece sì Ghemon – Momento perfetto Aiello – Ora

Si conclude così, la classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo 2021. Questa puntata si ricorderà, sicuramente, per la nuova esibizione di Achille Lauro insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra, ma soprattutto per la presenza di Laura Pausini con il brano, vincitore del Golden Globe, intitolato “Io sì“. Continuate a seguirci per tante altre news anche domani, nella serata delle cover.