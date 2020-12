2 Rivelati i primi super ospiti di Sanremo 2021: tra questi due vecchie conoscenze

La macchina di Sanremo 2021 è già in moto e i preparativi non si fanno attendere. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa de L’anno che verrà, programma previsto per il 31 dicembre con cui Amadeus accompagnerà il pubblico nel nuovo anno. In occasione dell’evento, non potevano tuttavia mancare le domande relative al prossimo Sanremo. Senza dubbio sarà una kermesse senza precedenti, visto che dovrà affrontare la situazione Covid. Amadeus ha affermato infatti che si farà di tutto pur di mettere in sicurezza l’intero staff di persone che prenderà parte a Sanremo 2021. A partire proprio dall’isolamento in crociera di cui si è tanto discusso negli ultimi giorni:

“Tutta l’area di Sanremo 2021 verrà riorganizzata compresa l’Area della Sala Stampa. L’idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston.”

Ma non solo, perché il conduttore ha anche lasciato trapelare due super ospiti che saranno presenti quest’anno. Due conoscenze molto note al pubblico degli ultimi anni: Elodie e Achille Lauro. Le sue parole:

“Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri.”

Dunque due ritorni molto graditi al pubblico, che sui social ha fatto già schizzare la notizia tra i trend di Twitter. Ospite, inoltre, di tutte e cinque le serate sarà anche Zlatan Ibrahimović. Insomma, le premesse per questo Sanremo 2021 sono ottime. La kermesse dovrebbe avere luogo tra il 2 e il 6 marzo, dita incrociate affinché non ci siano intoppi.