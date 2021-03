Sanremo 2021: i brani più ascoltati su Spotify dopo la finale. Boom dei Maneskin, Orietta Berti per la prima volta in top 50

3 Sanremo 2021 su Spotify

Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso e ora è tempo di classifiche. Come noto il podio finale della Kermesse ha visto al primo posto i Maneskin, seguiti da Francesca Michielin e Fedez, mentre al terzo posto Ermal Meta. Ma come se la stanno cavando gli artisti su Spotify? La piattaforma di streaming è molto indicativa sull’andamento che i singoli avranno nella classifica ufficiale FIMI.

Prima della finale di Sanremo 2021 ad avere il primo posto su Spotify sono stati, per cinque giorni di fila, Francesca Michielin e Fedez, seguiti da Madame, Irama e Maneskin. Come sono cambiate le cose dopo la vittoria del gruppo rock? In giornata Spotify ha pubblicato la classifica con i dati di ascolto di domenica 7 marzo.

La top 10 è totalmente occupata dai brani sanremesi, con i Maneskin che si aggiudicano il primo posto grazie a un impressionante numero di ascolti di Zitti e Buoni: 1.2 milioni. Al secondo posto troviamo Madame e la sua Voce, con 912mila ascolti. Terzo posto per Francesca Michielin e Fedez, che con 869mila ascolti scendono di due posizioni.

Ecco di seguito la Top 15 di Spotify Italia:

Da segnalare che i Maneskin hanno fatto rientrare ben 3 pezzi nella classifica di Spotify dopo la finale di Sanremo 2021: Vent’anni alla posizione numero 20, Morirò da Re alla 24 e Torna a casa alla 26. Un vero e proprio successo. Ma, c’è anche da sottolineare un altro dato davvero significativo: la presenza di Orietta Berti in classifica.

Continua.