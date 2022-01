1 Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2022

Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia della positività di Beppe Vessicchio al Coronavirus. Nel momento in cui il pubblico è venuto a saperlo, il direttore d’orchestra era già in quarantena da diverso tempo, per fortuna senza presentare alcun sintomo. Il maestro, per sicurezza, aveva mandato un suo sostituto all’Ariston in occasione di Sanremo 2022. Allo stesso tempo aveva dichiarato:

Sono a a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Sono positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo. […] Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso.

Beppe Vessicchio ha fatto bene a non perdere la fiducia. Secondo quanto riportato anche da La Repubblica, lui stesso ha affermato di essersi negativizzato e che sarà presente al Festival di Sanremo 2022. Come previsto fin dall’inizio, infatti, accompagnerà la band Le Vibrazioni nella presentazione del loro nuovo brano intitolato “Tantissimo“. Tutto è bene quel che finisce bene. Non ci resta che attendere l’inizio della kermesse.

