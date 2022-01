1 Donatella Rettore su Gianni Morandi a Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 sta per iniziare e una delle protagoniste, Donatella Rettore, di recente ha rilasciato un’intervista a Il Corriere all’interno della quale ha raccontato la sua vita personale e professionale. L’intervistatrice l’ha definita “provocatoria a Sanremo e battagliera in televisione“:

Ma perché sono la Rettore, mi chiamano per fare casino, è sempre stato così. Lei dice che sono intramontabile e io le dico che alla gente piaccio perché dico quello che penso. Anche ai giovani. […] Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza.

A questo punto, quindi, la giornalista le ha chiesto: “Non come fanno altri, vuole dire?“. La cantante, allora, ha fatto l’esempio di Gianni Morandi e del leak della sua canzone di Sanremo 2022: “Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato” e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare“. Ma cosa è accaduto? Se ve lo foste persi, appunto, Morandi ha per sbaglio messo sui social un pezzo del brano che porterà al Festival, rischiando la squalifica:

Secondo quanto ci viene riportato questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno. Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, soprattutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse.

A distanza di poco tempo, però, è arrivato il comunicato della Rai che ha deciso le sorti dell’artista a Sanremo 2022…