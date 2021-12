1 Chi non ci sarà a Sanremo 2022: il rumor

Non molto tempo fa avevamo riportato la notizia, direttamente da Chi, secondo la quale Amadeus avrebbe avuto al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2022 Fiorello e Alessia Marcuzzi. Ma non solo, sembra ormai ufficiale anche l’arrivo di Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti, nei panni di co-conduttore:

Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival.

Sembrerebbe, però, che le cose siano cambiate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Dagospia, come riporta anche un tweet dell’account Cinguetterai, Alessia Marcuzzi non sarà presente all’interno della kermesse musicale. Come lei, inoltre, non dovremmo vedere nemmeno Elettra Lamborghini ed Elisa Isoardi. Tommaso Paradiso, invece, dovrebbe rimanere ma in un ruolo diverso da quello precedentemente annunciato. Per il momento non sappiamo ancora quale con chiarezza. Ma non finisce qui.

A quanto pare verrà rimandata anche la serata presentata da Il Volo, la quale racconterà gli ultimi venti anni del Festival. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ancora una data ufficiale. Non ci resta, quindi, che attendere notizie certe su Sanremo 2022. A partire da gennaio, sicuramente, avremo l’opportunità di saperne molto di più tra annunci e conferenze stampa che verranno organizzate. Ricordiamo, infatti, che l’anno prossimo l’evento andrà in onda su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio. Teniamoci pronti.

Già conosciamo i cantanti in gara e le canzoni che porteranno. C’è anche però chi non è stato per nulla contento di essere escluso dalla competizione. Andiamo, quindi, a rivedere alcune dichiarazioni fatti da un gruppo italiano molto noto. Continuate a leggere…