1 I favoriti alla vittoria di Sanremo 2022

Tra meno di due settimane parte ufficialmente Sanremo 2022, e tanta è l’attesa per la nuova edizione del Festival. Anche quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica torna Amadeus, e di certo ne vedremo di belle.

Il cast di Big nel mentre ha già attirato l’attenzione del web e mai come stavolta a partecipare alla kermesse ci sono alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano.

Ma chi sono i favoriti alla vittoria? Come sempre naturalmente i bookmakers hanno fatto le loro scommesse e in queste ore Sisal Matchpoint ha stilato una prima classifica con le quote di tutti gli artisti in gara.

Andiamo dunque a scoprire chi potrebbe vincere il Festival secondo gli scommettitori.

I favoriti del Festival di Sanremo 2022

Secondo la classifica stilata da Sisal Matchpoint, agli ultimi posti tra i favoriti di Sanremo 2022 troviamo:

25 – Iva Zanicchi, quotata a 100

24 – Giusy Ferreri, quotata a 50

23 – Ana Mena, quotata a 50

22 – Yuman, quotato a 40

Ma non è tutto.

Andiamo a scoprire come prosegue la classifica.