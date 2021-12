Francesco Monte su Sanremo 2022 e Ana Mena

Come sappiamo nella serata di ieri abbiamo visto rivelati i Big che saliranno sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Tra questi grandi nomi della musica italiana come Donatella Rettore, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi. Ma anche personaggi più recenti come Noemi e Michele Bravi. Troveremo, poi, volti di Amici come Sangiovanni e Aka7even. Tra i concorrenti, inoltre, anche Ana Mena. La sua partecipazione, però, ha trovato lo sfavore di Francesco Monte. Sui social, infatti, ha espresso il suo punto di vista sotto un post del profilo Instagram di Marco Marfella (ilmenestrelloh) come riporta anche il sito di Trash Italiano:

Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?

Ana Mena, prossimamente a Sanremo 2022, ha 24 anni ed è una cantante spagnola. Ha trovato il successo anche in Italia grazie a tormentoni estivi come “Una volta ancora” con Fred De Palma e “Un bacio all’improvviso” con Rocco Hunt. Sommerso dalle critiche per queste affermazioni, ad ogni modo, Francesco Monte ha continuato ancora:

Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo, non dell’Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità. Connettete il cervello ogni tanto!

Intanto non dimenticate di seguirci per tante altre news su Sanremo 2022 e molto altro.

