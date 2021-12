Stash ha tolto il follow ad Amadeus per colpa di Sanremo 2022?

A febbraio 2022 partirà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Da poche ore ormai sappiamo quali saranno i Big che vedremo sfilare sul palco. Grandissimi ritorni con volti che hanno fatto la storia della musica italiana, come per esempio Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Non solo. Infatti vedremo il ritorno anche di Elisa ed Emma Marrone, ma anche il debutto di alcuni volti di Amici. Stiamo parlando di Aka7even e Sangiovanni, al quale la fidanzata Giulia ha fatto le congratulazioni.

Il web, però, ha notato qualcosa di molto strano e ha fatto un’ipotesi particolare. Sembrerebbe, infatti, che Stash dei The Kolors abbia tolto il follow sui social ad Amadeus. Quest’ultimo, infatti, ha scelto insieme ad altri collaboratori le canzoni da portare sul palco dell’Ariston. Per tale ragione, in molti, hanno avanzato la teoria che il performer avesse presentato un brano che non è stato selezionato. Da qui il gesto. Ma vediamo alcuni commenti di Twitter.

Qualcuno, infatti, dice divertito: “Stash che unfollowa Amadeus perché non parteciperà al festival di Sanremo, ANCORA NON SIAMO A FEBBRAIO MA GIÀ ABBIAMO LE PRIME POLEMICHE PERCHÉ LETTERALMENTE IL FESTIVAL VIVE DENTRO DI NOI“. O ancora: “Stash ha unfollowato Amadeus perché non l’ha scelto vi prego nemmeno 24h e sto Sanremo sta già partendo col bottoooo“. Sarà davvero così? Sanremo 2022 sta già facendo discutere il web. Non ci resta che scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni e soprattutto nei prossimi mesi.

Al momento non sappiamo se questo sia il vero motivo per il quale Stash avrebbe scelto di non seguire più Amadeus sui social. Si tratta solo di rumor. Vedremo come evolverà la situazione. Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci, per questo, per scoprire tante altre news su Sanremo 2022.

