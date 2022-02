L’omaggio de Le Vibrazioni a Stefano D’Orazio a Sanremo 2022

Le Vibrazioni questa sera, mercoledì 2 febbraio, si sono esibiti al Festival di Sanremo 2022 con il loro nuovo brano “Tantissimo“. Lo hanno fatto portando sul palco, oltre la loro grinta, anche i propri strumenti. Gli spettatori hanno subito notato sulla cassa della batteria un’immagine che raffigura Stefano D’Orazio, storico componente dei Pooh. Purtroppo il musicista è scomparso nel 2020, presso il Policlinico Agostino Gemelli all’età di 72 anni, a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus.

Alla fine della loro esibizione, quindi, il leader della band ha urlato: “Ciao Stefano!“. Per poi dare un bacio sulla cassa dello strumento musicale. Ecco, quindi, entrare in scena Amadeus che afferma:

Le Vibrazioni con la foto di un grande batterista, Stefano D’Orazio dei Pooh che purtroppo è venuto a mancare. Loro, devo dire, hanno omaggiato sullo strumento che lui amava e suonava meravigliosamente bene. Davvero un belissimo gesto nei suoi confronti.

Sicuramente questo omaggio fatto dal gruppo al Festival di Sanremo 2022 farà piacere alla moglie Tiziana Giardoni, con la quale conviveva dal 2007, e alla figlia Silvia Di Stefano, non figlia naturale ma che a tutti gli effetti considerava come tale. Già nel dicembre 2020, inoltre, la Rai gli aveva dedicato uno speciale con aneddoti e curiosità sul suo conto. Un’occasione anche per rivivere uno degli ultimi concerti che i Pooh hanno tenuto allo Stadio di San Siro nel 2016.

Cliccando QUI potrete accedere a RaiPlay e recuperare la puntata per intero. Continuate a seguirci per altre news su Sanremo 2022 e non solo.

