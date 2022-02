Chi sono Le Vibrazioni? Età, componenti e Instagram

Tutte le informazioni su Le Vibrazioni, dalla biografia, l’età e la vita privata dei componenti, la carriera, le canzoni, le partecipazioni a Sanremo e Instagram.

Chi sono Le Vibrazioni

Nome del gruppo: Le Vibrazioni

Componenti: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda

Età dei componenti: 45 anni (Francesco), 47 anni (Stefano), 43 anni (Marco) e 46 anni (Alessandro)

Anno di formazione: 1999

Provenienza: Milano

Professione: cantanti e musicisti

Genere: pop rock

Profilo Instagram: @levibrazioniofficial

Le Vibrazioni età, componenti e biografia

Vediamo chi sono Le Vibrazioni. Si tratta di un gruppo musicale italiano di genere pop rock che si è formato a Milano nel 1999. I suoi componenti sono 4: Francesco Sarcina è cantante e chitarrista e il principale compositore dei brani, Stefano Verderi è chitarrista e tastierista, Marco Castellani è bassista e Alessandro Deidda è batterista. Per un periodo ha fatto parte del gruppo Emanuele Gardossi in sostituzione di Castellani dal 2008 al 2012.

Vediamo le informazioni per ognuno di loro. Quanti anni ha Francesco Sarcina? Lui è nato il 30 ottobre 1976, ha quindi 45 anni di età. Alessandro Deidda è invece nato l’11 gennaio 1976 e ha 46 anni di età. Marco Castellani è il più giovane, è infatti nato il 25 dicembre 1978 e ha 43 anni. Infine abbiamo Stefano Verderi che è il più grande essendo nato il 22 agosto 1974 e quindi ha 47 anni.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata e sentimentale dei componenti de Le Vibrazioni? Sicuramente le notizie più note riguardano il leader del gruppo, Francesco Sarcina. Lui ha avuto una lunga e tormentata storia con Clizia Incorvaia. I due, dopo essersi sposati e aver avuto una bambina, sono arrivati alla separazione nel 2019. E da questo è nato un vero e proprio gossip legato ai motivi della rottura. Francesco, infatti, ha detto di essere stato tradito da Clizia con il suo migliore amico (nonché testimone di nozze) Riccardo Scamarcio. Lei però ha sempre detto che con l’attore c’è stato sì un bacio, ma in un periodo in cui lei e il cantante si erano lasciati.

Parlando degli altri componenti, sappiamo che il chitarrista Stefano ha una compagna e un bambino di nome Ludovico che spesso appare sul suo profilo Instagram. Lo stesso vale per il batterista, Alessandro, che a volte mostra sui social la figlia Viola. Per quanto riguarda invece Marco Castellani, non abbiamo informazioni riguardo la sua vita privata.

Dove seguire Le Vibrazioni: Instagram e social

Ora che sappiamo chi sono Le Vibrazioni, qual è il modo migliore per seguire il gruppo sui social? Sicuramente il loro profilo Instagram ufficiale che oggi conta un seguito di oltre 97 mila follower.

La band usa questo canale per pubblicare le foto dei loro concerti, dei loro lavori e avvertono i fan di tutte le novità. Ci sono momenti in cui stanno incidendo e momenti in cui si esibiscono. Insomma il loro canale è sicuramente lo strumento migliore per essere sempre aggiornati e non perdersi un loro evento.

Tre dei componenti della band possono essere seguiti anche nei loro profili personali. Abbiamo quindi quello di Francesco Sarcina, quello di Stefano Verderi e infine quello di Alessandro Deidda.

Carriera e canzoni

Le Vibrazioni hanno fatto molta gavetta dalla loro formazione, suonando in vari locali milanesi. Il vero esordio è arrivato nel 2003 con il brano “Dedicato a te” (disco di platino dopo poche settimane). E nello stesso anno hanno pubblicato il loro primo album: “Le Vibrazioni” seguito da un tour di enorme successo.

Nel 2005 hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone “Ovunque andrò” e in contemporanea è uscito il loro nuovo album: “Le Vibrazioni II”. Poi parteciparono al Festivalbar. Nel 2006, invece, è uscito il loro terzo album, “Officine meccaniche”, che ha portato ad una svolta nel loro genere di musica, cioè il rock.

Nel 2008 c’è stato il cambio di testimone tra Castellani e Grandossi e per Le Vibrazioni sono iniziati anche altri progetti tra cui il loro primo live album. Poi è uscito l’album “Le strade del tempo” e nel 2010 hanno aperto il concerto degli AC/DC a Udine. Arrivati al 2012, però, i componendi della band, dopo l’ultima tappa del Vibratour, si sono presi una pausa dalle scene.

Le Vibrazioni si sono riunite con la formazione originaria il 30 giugno 2017 in occasione dell’annuale Radio Italia Live. Poi hanno partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Così sbagliato”. Nel 2018 è uscito il quinto album “V”. Inoltre la band è tornata sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020 con il brano “Dov’è”.

Sanremo 2005

La prima volta a Sanremo per Le Vibrazioni è stata nel 2005 nella categoria gruppi con il brano Ovunque andrò. Si piazzarono all’ottavo posto.

Sanremo 2018

Il ritorno della band a Sanremo è avvenuto nel 2018, un anno dopo il loro ritorno sulla scena musicale. Portarono il brano Così sbagliato e si piazzarono all’undicesimo posto.

Sanremo 2020

Altra grande parteciazione de Le Vibrazioni a Sanremo è stata nel 2020 per la 70^ edizione del Festival. Il brano presentanto era Dov’è che ebbe un grande successo e si piazzò al quarto posto nella classifica finale.

Le Vibrazioni a Sanremo 2022

Dal 1 al 5 febbraio 2022 si tiene il Festival di Sanremo. Le Vibrazioni sono stati scelti per partecipare e la band si presenta sul palco dell’Ariston con il singolo “Tantissimo”. Nella serata cover, venerdì 4 gennaio, portano “Live and let die” dei Wings. Sul palco con loro salgono gli inglesi Sophia and the Giant e il maestro Peppe Vessicchio.

La band, per la quarta volta all’Ariston, hanno detto che salgono sul palco senza l’ansia da classifica, ma con la gioia di poter cantare e suonare. Vedremo il loro live insieme ad un’orchestra.

Il percorso de Le Vibrazioni a Sanremo 2022

2° serata: L’esibizione de Le Vibrazioni a Sanremo 2022 è prevista durante la seconda serata del Festival. La band è terza ad esibirsi. (IN AGGIORNAMENTO)

