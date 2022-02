Giulia Stabile e Sangiovanni

Sanremo 2022 questa sera è iniziato con il botto. A debuttare sul palco di Sanremo 2022 è Sangiovanni. Il cantante con la sua Farfalle colorate ha animato il Teatro Ariston e ha ricevuto gli applausi del pubblico. Da casa a seguirlo la sua fidanzata Giulia Stabile, pronta a incoraggiarlo seppur da lontano.

Ed è stata proprio Giulia Stabile che ha deciso di spendere delle dolcissime parole per lui sui social. Tra le storie di Instagram la ballerina ha pubblicato un messaggio forte e chiaro: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperte, mente”, accompagnato da un cuore bianco. E ancora poco sotto ha scritto ancora: “Il mio bimbo ha spaccato”.

La storia Instagram di Giulia Stabile

Questo il tenero messaggio scritto da Giulia Stabile in questi minuti su Twitter, che dimostra (nel caso ci fosse bisogno) quanto sia proprio lei la fan numero 1 di Sangiovanni! E non mancano i tantissimi commenti anche da parte dei fan, pronti ad incoraggiarlo sui social e dargli tutto il proprio sostegno per questa prima esperienza sanremese. Insieme a Sangiovanni anche Aka7even che, insieme a lui e Giulia Stabile, ha condiviso l’esperienza di Amici 21.

A spendere delle storie su Instagram per Sangiovanni è stato anche Rudy Zerbi, che tanto ha creduto in lui ad Amici 2021. Insomma Sangiovanni a Sanremo 2022 avrà due tifosi importantissimi e d’eccezione: la sua fidanzata Giulia Stabile e il suo ex insegnante del talent di Canale 5.

Continuate a seguirci per altre news sul mondo di Sanremo 2022 e i suoi protagonisti!

Novella 2000 © riproduzione riservata.