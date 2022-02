Il monologo di Lorena Cesarini a Sanremo 2022

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2022 abbiamo visto esibirsi alcuni concorrenti e poco dopo l’introduzione della co-conduttrice. Questa volta si tratta Lorena Cesarini, attrice che in molti si ricorderanno per la sua partecipazione nella serie TV Suburra o in uno dei videoclip di Enrico Nigiotti. Amadeus, chiamandola sul palco, ha rivelato che la collega le ha parlato nei giorni precedenti di qualcosa che lo ha molto colpito. Ecco le parole di Lorena:

“Sono nata da mamma senegalese e papà italiano. Ho una laurea in Storia contemporanea e ho lavorato per un po’ all’Archivio di Stato. E poi ho continuato a studiare. Sono un’attrice. Una vita tranquilla, abbastanza. Come tanti ragazzi italiani. Poi succede una cosa… Ama rivela al TG1 i nomi delle partner del Festival di quest’anno. E infatti, eccomi qui.

Però succede anche che, subito dopo, scopro una cosa. A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera. A scuola, all’univerità, al lavoro, sul tram anche, nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmelo. Invece, appena Ama mi dà questa notizia, certe persone hanno sentito questa urgenza. Per alcuni il colore della pelle era un problema“.

A questo punto, quindi, la co-conduttrice di Sanremo 2022 ha letto alcuni commenti che le sono arrivati sui social: “Non se lo merita… L’hanno chiamata lì perché nera” oppure “Arrivata l’extra comunitaria” e ancora “Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori“. Sono seguite parole davvero toccanti da parte di lorena Cesarini, la quale si è anche molto commossa mentre recitava il suo monologo. Cliccando QUI potrete accedere a RaiPlay e accedere alla puntata completa. Continuate a seguirci per tante altre news su Sanremo 2022 e non solo.

