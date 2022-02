Chi è Lorena Cesarini? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Lorena Cesarini, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Lorena Cesarini

Nome e Cognome: Lorena Cesarini

Data di nascita: 1987

Luogo di Nascita: Dakar (Senegal)

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attrice

Fidanzato: è fidanzata

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lorena_monroe_cesarini

Lorena Cesarini età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Lorena Cesarini. L’attrice nasce nel 1987 a Dakat, in Senegal. Ma cosa sappiamo sui suoi genitori? Sua mamma senegalese, mentre suo papà è italiano.

La sua età è dunque di 35 anni. Non conosciamo però la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Lorena è cresciuta a Roma, dove si è trasferita quando aveva soltanto tre mesi, e si è laureata in Storia Contemporanea. Successivamente ha lavorato presso l’Archivio Centrale dello Stato, facendo turni serali come cameriera in un pub.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molto si chiedono se Lorena Cesarini abbia un fidanzato. La risposta è sì! Tuttavia sul suo compagno non si hanno informazioni. I due spesso si mostrano insieme sui social, ma l’attrice tiene molto alla sua privacy e di conseguenza non svela mai molte notizie sulla sua vita privata.

Sappiamo però che all’età di 12 anni Lorena ha perso suo padre. Sua madre qualche anno dopo si è risposta e a oggi la Cesarini una bel rapporto col nuovo marito della mamma.

Sappiamo anche che l’attrice è una grande tifosa della Roma e il suo idolo è proprio Francesco Totti. In più Lorena è anche appassionata di moda.

Scopriamo ora dove è possibile seguire la Cesarini sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Lorena Cesarini: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Lorena Cesarini sui social, e in particolare su Instagram.

L’attrice ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Sui social Lorena condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Lorena Cesarini inizia nel 2014, quando debutta al cinema col film ‘Arance & martello’ di Diego Bianchi ‘Zoro’. Successivamente nel 2015 ha lavorato nel film di Leonardo Pieraccioni ‘Il professor Cenerentolo’, mentre nel 2017 la troviamo nel primo episodio della serie Rai ‘I bastardi di Pizzofalcone’.

A seguire entra anche nel cast di ‘È per il tuo bene’, dove recita al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli. Lorena recita poi in ‘Suburra La Serie’, dove veste i panni di Isabel e lavora al fianco di Alessandro Borghi.

Nel 2022 torna al cinema nel nuovo film di Gianni Zanasi ‘War – La guerra desiderata’.

Sempre nello stesso anno la Cesarini arriva al Festival di Sanremo, nelle vesti di co-conduttrice. Prima però rivediamo i film e le serie tv in cui l’abbiamo vista.

Film e serie tv

Nel corso della sua carriera Lorena Cesarini ha recitato nei seguenti film:

Arance & martello

Il professor Cenerentolo

È per il tuo bene

War – La guerra desiderata

Ma non solo. Lorena Cesarini ha anche fatto parte dei cast delle seguenti serie tv:

I bastardi di Pizzofalcone

Suburra – La serie

Lorena Cesarini a Sanremo 2022

A febbraio 2022 Lorena Cesarini viene scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo. L’attrice sarà sul palco dell’Ariston durante la seconda serata della kermesse musicale, in onda mercoledì 2 febbraio.

Proprio in merito alla sua partecipazione a Sanremo 2022, Lorena su Instagram ha affermato:

“Con questo sorriso vi annuncio che SÌ, È TUTTO VERO! Sarò co-conduttrice, al fianco di Amadeus, al Festival di Sanremo la serata del 2 Febbraio. Salire su quel palco sarà l’emozione più grande mai provata nella mia vita. La vivrò come sono solita vivere le emozioni: con tutta me stessa. Spero di non deludervi e vi prometto che vi darò la mia energia e la mia spontaneità. Sono grata alla vita che mi fa vivere come se fossi in un sogno e ringrazio tutte le persone che credono in me e che mi permettono di realizzare i miei sogni più grandi…soprattutto il GRAZIE più grande va ad Amadeus per questa possibilità e per la fiducia che ha in me. Ci vediamo all’Ariston amici”.

