Sanremo

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Per la serata dei duetti, in programma venerdì a Sanremo 2023 torna Biagio Antonacci: duetterà con Tananai e Don Joe

Sanremo 2023, torna Biagio Antonacci!

Mancano pochi giorni e finalmente il Festival di Sanremo 2023 prenderà il via. C’è grande attesa nella Città dei fiori (ma non solo) per questo imperdibile appuntamento che tiene gli occhi incollati alla TV di milioni di telespettatori in Italia e nel resto del mondo.

In attesa di capire cosa succederà e chi sarà il vincitore della settantatreesima edizione della kermesse canora, giunge una nuova notizia. Di cosa si tratta? Parliamo del ritorno di Biagio Antonacci sul palco del Teatro Ariston. Il cantautore di Rozzano, infatti, sarà ospite per la serata dei duetti e avrà il piacere di condividere il palco con Tananai, in gara, e con Don Joe. Si tratterà di qualcosa di davvero inedito, generi diversi che si incontrano e sicuramente non mancheranno le emozioni.

A rendere nota la notizia è stata la pagina Twitter Cinguetterai, che ha riguardo ha fatto sapere: “Si aggiunge un nuovo ospite a Sanremo 2023, nella serata del venerdì: Biagio Antonacci. Tananai canterà la cover “Vorrei cantare come Biagio” insieme allo stesso Biagio Antonacci, oltre a Don Joe”.

La canzone, scritta da Simone Cristicchi, insieme a Biagio Antonacci e Leonardi Pari è uscita nel 2005 e ha avuto un successo clamoroso. Ancora oggi capita spesso di sentirla canticchiare e Tananai ha deciso di riproporla per il Festival di Sanremo 2023, con l’artista a cui è dedicata. Chissà cosa ci aspetterà!

Intanto sia Biagio Antonacci che Tananai sembrano essere davvero entusiasti di condividere insieme il palco di Sanremo 2023. Il cantante di Iris si rivede nel giovane collega. Ma com’è nata questa collaborazione? Tutto pare sia successo per caso, come fatto sapere dall’artista in gara ai giornalisti e come raccolto da Open. Essendo grande amico di Paolo Antonacci (figlio di Biagio), con cui ha scritto proprio il brano sanremese Tango, ha pensato: «Ti immagini portare Vorrei cantare come Biagio e farlo con Antonacci?». Se inizialmente ci hanno riso su, poi hanno deciso di fare sul serio!