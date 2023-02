Amadeus commenta la scelta di Mediaset di andare contro Sanremo

Sanremo

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Parla Amadeus

Mancano pochissime ore al debutto ufficiale del Festival di Sanremo 2023, e tutto inizia a essere pronto per la prima serata della kermesse musicale. I 28 Big scelti da Amadeus nel mentre si stanno preparando al meglio per affrontare il temuto palco dell’Ariston e in molti si chiedono già chi sarà a vincere il Festival della canzone italiana. Come sappiamo attualmente ci sono diversi favoriti e a esprimersi sono stati anche gli scommettitori, che hanno detto la loro su quello che potrebbe accedere.

Nel mentre in queste ore a parlare a Porta a Porta è stato Amadeus, che per la prima volta ha commentato la scelta di Mediaset di andare contro Sanremo. L’azienda infatti quest’anno ha deciso di non sospendere la sua programmazione, e di mandare in onda le sue trasmissioni di punta, dal Grande Fratello Vip 7, a C’è Posta Per Te. Ma cosa ne pensa dunque il conduttore del Festival? Ecco le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Erano 15 anni che non c’era una contro programmazione. Ma ho anche detto che ognuno a casa propria fa ciò che desidera. Io non mi preoccupo di questo nel senso che noi facciamo il Festival senza pensare che devi battere un record precedente. Perché non è questo l’obiettivo. L’obiettivo è fare dei Festival che piacciano al pubblico e che siano vincenti dal punto di vista musicale. E mi auguro che le canzoni di quest’anno possano durare a lungo e possano aggiudicarsi tanti dischi d’oro e di platino. Fare un Festival che sia amato dal pubblico. È questo il mio obiettivo. Non è certamente quello di pensare o preoccuparmi di chi fa il mio e nostro stesso lavoro e che giustamente nella propria azienda continua a fare”.

Non resta dunque che attendere la prima serata del Festival di Sanremo per scoprire quello che accadrà e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo ad Amadeus.