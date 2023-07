NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Sanremo 2024

Le novità sul Festival di Sanremo 2024

Oggi, 9 luglio 2023, anche se mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival, Amadeus è stato ospite del TG1 per raccontare alcune entusiasmanti novità in merito a Sanremo 2024. Il regolamento uscirà domani ma il presentatore ha già dato alcune informazioni per quanto riguarda la prossima edizione della kermesse musicale.

Come già annunciato, partiamo con il dire che il Festival avrà inizio il 6 febbraio 2024 e si concluderà il 10 febbraio. Amadeus ha parlato nello specifico della suddivisione delle serate. Martedì sera vedremo tutti quanti i Big esibirsi con il proprio brano in gara. Mercoledì si esibirà soltanto la metà di loro. Gli altri artisti, invece, saranno i co-conduttori della serata in base a un sorteggio che avverrà in sala stampa la mattina.

La stessa cosa, al contrario, accadrà anche per giovedì sera. Si passa, quindi, al venerdì sera che sarà dedicato alle cover. A Sanremo 2024 i cantanti, a patto che siano singoli artisti, potranno portare sul palco un altro collega. Per quanto riguarda le canzoni, inoltre, potranno sceglierne uno qualsiasi (internazionale o nazionale) di un’epoca a loro scelta.

Il sabato, infine, verrà presentato il podio con le cinque canzoni finaliste. Ultima novità, quindi, riguarda la giuria. Oltre al televoto e alla sala stampa, infatti, ci sarà anche il voto delle radio, le quali andranno a sostituire la giuria demoscopica.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Sanremo 2024 e non solo.