Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Fiorello, nel corso do in video pubblicato su Instagram, ha rivelato quale sarà il destino di Viva Rai 2

Le parole di Fiorello su Viva Rai 2

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 si è parlato anche di Viva Rai 2 con Fiorello. Durante la conferenza stampa è stato detto che al momento non si sa se la trasmissione tornerà e il motivo dato in quel momento è stato che le persone che abitano in Via Asiago si sono lamentate dei rumori di prima mattina:

“Ha voglia di proseguire. Il tema non risolto è Via Asiago 10. Ci sono dei condomini e con il mio staff cercheremo di ragionare coi condomini per trovare soluzione di sintesi che consenta a novembre di riprendere lo show”.

Si pensava, come affermato poco sopra, che i vertici Rai avrebbero cercato un compromesso con gli inquilini dei palazzi circostanti, ma a rivelare che cosa accadrà davvero ci ha pensato Fiorello stesso. In un video pubblicato su Instagram, come possiamo vedere qui sotto, ha affermato di star leggendo molte notizie volte a strumentalizzare la situazione.

Ha dichiarato che non è vero che la Rai sta pensando di dare degli indennizzi ai condomini di Via Asiago. Questo perché al momento si sta cercando un’altra location e Viva Rai 2 non tornerà più lì:

“Rinnovo le mie scuse agli abitanti di Via Asiago per i danni e il fastidio arrecato. Non pensavano che il programma prendesse quella piega lì. Viva Rai 2, se si dovesse fare, non si farà in Via Asiago.

Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla sarà un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago può fare sonni tranquilli”.

