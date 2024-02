Sanremo 2024, la classifica parziale della seconda serata

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Scopriamo insieme la classifica parziale della seconda serata di Sanremo 2024. Ecco come si sono piazzati i Big in gara

Stasera ha preso il via Sanremo 2024 con la seconda serata. Scopriamo insieme quella che è la classifica parziale dopo aver ascoltato 15 delle canzoni in gara. Vi anticipiamo solo che non mancano le sorprese anche quest’anno. Ecco cosa è successo.

La classifica parziale di Sanremo 2024

Dopo aver ascoltato tutti i concorrenti in gara nella serata di ieri, oggi abbiamo potuto sentire 15 dei brani in gara. La seconda serata di Sanremo 2024 infatti ha visto salire sul palco dell’Ariston una parte dei Big, mentre gli altri sono stati i loro presentatori speciali.

Ma non finisce qui perché Amadeus sarà affiancato anche da una co-conduttrice. Se ieri era presente Marco Mengoni questa volta avremo il piacere di osservare all’opera Giorgia. Si tratta per lei della prima esperienza in tali vesti dopo essere stata in gara in diverse annate.

Al termine della serata abbiamo scoperto la classifica parziale dei cantanti derivante dai voti delle radio e televoto. Vediamo insieme quindi come si sono piazzati i protagonisti del Festival di Sanremo:

1 – Geolier

2 – Irama

3 – Annalisa

4 – Loredana Bertè

5 – Mahmood

Così si sono piazzati i Big in gara a Sanremo. Nelle prossime serate la classifica si andrà a delineare e scopriremo chi sarà il vincitore. Ricordiamo anche che la puntata completa potrà essere rivista sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay in qualsiasi momento si voglia.