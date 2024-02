Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2024 è stato il cast di Mare Fuori, che ha cantato la celebre sigla della serie infiammando il web e il pubblico.

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2024

Non mancano le emozioni questa sera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Stasera a esibirsi sono 15 dei 30 Big, che stanno riproponendo le loro canzoni che nel mentre sono state rilasciate su tutte le piattaforme digitali. Contemporaneamente ad arrivare all’Ariston sono stati anche diversi ospiti, che hanno fatto emozionare il pubblico. Dopo Giovanni Allevi, che ha commosso tutti i telespettatori, e John Travolta, a salire sul palco è stato anche il cast di Mare Fuori.

L’iconica serie è giunta ormai alla sua quarta stagione e solo pochi giorni fa su Rai Play sono stati rilasciati ben 6 nuovi episodi. Come se non bastasse dalla prossima settimana le puntate andranno anche in onda in chiaro su Rai 2 e di certo il pubblico attende con ansia il ritorno dello show.

Nel frattempo stasera il cast di Mare Fuori è arrivato a Sanremo 2024 e non sono mancate le emozioni. Dopo un monologo da brividi, i protagonisti hanno cantato la celebre sigla della serie, ‘O mar for, che noi tutti conosciamo bene.

Il momento ha infiammato l’intero web e il pubblico e sui social in questi minuti non si parla d’altro che di questa splendida performance.