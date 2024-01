Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli sarà un inviato per La Vita in Diretta (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Durante la puntata de La Vita in Diretta di ieri sera è stato rivelato che Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato del programma durante il Festival di Sanremo 2024.

Pierpaolo Pretelli a Sanremo 2024

Ormai siamo agli sgoccioli perché tra pochissimi giorni partirà la nuova edizione del Festival di Sanremo condotto, per l’ultima volta, da Amadeus. Ormai sappiamo chi sono i co-conduttori ma anche tutti i Big in gara e in queste ore si è aggiunta una nuova informazione. Anche Pierpaolo Pretelli prenderà parte alla kermesse musicale ed è stato annunciato a La Vita in Diretta.

Prima di tutto è stato mostrato un video in cui notiamo il modello e opinionista davanti alla sede della Rai con un megafono. Ha lanciato un appello ad Alberto Matano con la speranza che potesse lasciarlo andare a Sanremo 2024:

“Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo. Ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque?! Pure in Inghilterra l’hai mandata. Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo…”

Una volta tornati in collegamento in studio è arrivato l’annuncio, ovvero che Pierpaolo Pretelli sarà tra gli inviati de La Vita in Diretta in occasione del Festival. Con lui ci saranno anche Giovanna Civitillo e tantissimi altri giornalisti storici della trasmissione:

“Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La Vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. L’appello ha funzionato. Non vediamo l’ora di vederti in azione”.

Sicuramente i fan saranno contenti della notizia e, infatti, sotto i post sui social hanno lasciato dei commenti pieni di gioia. Non ci resta che augurare buona fortuna a Pierpaolo per questa nuova avventura.