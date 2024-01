Sanremo 2024, la stampa ha ascoltato in anteprima le canzoni: i promossi e i bocciati

Sanremo

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Quali sono i primi voti della stampa ai primi ascolti dei brani in gara a Sanremo 2024? Ecco cosa è emerso dalle prime impressioni

Scopriamo insieme quali sono i voti della stampa a proposito dei brani in gara a Sanremo 2024. Le pagelle

Sanremo 2024: i voti della stampa

Oggi è stato finalmente il grande giorno dei primi ascolti della canzoni in gara al Festival Sanremo 2024 da parte della stampa. I giornalisti hanno potuto così esprimere le prime impressioni sui brani e dare dei voti. Ma come sarà andata stavolta?

Le sorprese non sembrano mancare e tra chi è stato più clemente con i giudizi, c’è stato anche qualcuno che ha espresso un parere più severo. Qui di seguito vi riportiamo i voti di alcune testate come All Music Italia, Il Sole 24ore e Davide Maggio.

I giudizi dei giornaisti

Partiamo con la carrellata dei primi 10 big in gara a Sanremo 2024. Questi i pensieri di alcuni membri della stampa.

Ghali – Casa mia: Il primo 6 arriva da All Music Italia. Si è fermato a 5 – il parere de Il Sole 24 ore.

Alessandra Amoroso – Fino a qui: Un primo parere arriva da All Music Italia che ha dato un 5 e mezzo al brano della cantante salentina. 5.5 da parte de Il Sole 24 ore per la canzone di Alessandra a Sanremo 2024. Un bel 7 – arriva da Davide Maggio.

Gazzelle – Tutto qui: All Music Italia ha dato un 5 e mezzo; 5.5 è arrivato invece da Il Sole 24 ore.

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita: 6 e mezzo per i Ricchi e Poveri da All Music Italia. Senza voto invece il parere de Il Sole 24 ore.

Dargen D’Amico – Onda alta: La canzone di Dargen D’Amico ha avuto un 6 e mezzo da All Music Italia. Un 6.5 da Il Sole 24 ore. 7 – da parte di Davide Maggio.

Angelina Mango – La noia: 7 + il voto dato ad Angelina Mango da All Music Italia. 6 – da parte de Il Sole 24 ore. La cantante ha convinto anche Davide Maggio con un 7.

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole: Il pezzo di Fred De Palma per All Music Italia si è fermato sul 5. Più basso il voto de Il Sole 24 ore con un 4-. Un 6 meno da Davide Maggio.

Fiorella Mannoia – Mariposa: 7 da All Music Italia; un bel 6 arriva anche da Il Sole 24 ore. Un 6 – da parte di Davide Maggio.

Loredana Bertè – Pazza: Giudizi molto positivi per la Bertè. Un bel 7 arriva da All Music Italia e Il Sole 24 ore.

Mr.Rain – Due altalene: Il voto dato da All Music Italia è 6. Insufficienza per Il Sole 24 ore che ha dato un 4.

Continua per conoscere i giudizi della stampa ai primi ascolti delle canzoni di Sanremo 2024.