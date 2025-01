Per la conduzione di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti spunta un nome davvero interessante per una delle serate

Continuano le indiscrezioni sui nomi per i co-conduttori di Sanremo 2025 che saliranno sul palco dell’Ariston affiancando Carlo Conti. Sembra ormai certa la presenza di Geppi Cucciari. Si continua a vociferare sulla presenza di Giulia De Lellis. Ma adesso spunta un altro nome, quello di un famosissimo cantante. Chi? Mahmmod. Ecco tutti i dettagli.

Tra i co-conduttori di Sanremo 2025 potrebbe esserci anche Mahmood?

C’è davvero tanta curiosità sui nomi dei co-conduttori di Sanremo 2025 scelti da Carlo Conti e che rivelerà ufficialmente a breve. Ma nel frattempo ci sono ipotesi che girano sul web e anche tra gli esperti che quindi danno indiscrezioni che spesso si rivelano vere.

A tal proposito sembra praticamente confermata al 99% la presenza di Geppi Cucciari sul palco dell’Ariston. E si fa sempre più insistente il nome di Giulia De Lellis, sulla quale ci sono già polemiche poiché il fidanzato Tony Effe è in gara al Festival. Non ci sono dubbi su Alessandro Cattelan per la serata finale, come annunciato dallo stesso Conti.

Ma adesso, grazie a Giuseppe Candela su Dagospia, abbia un altro nome davvero sconvolgente e cioè Mahmood. Sul sito, infatti, si legge: “Conti avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante Mahmood, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni”. E si conferma la turnazione per le serate: “Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi”.

Come detto, ancora manca l’ufficialità, ma dovremo attendere ancora solo pochi giorni. Arriverà presto l’annuncio di Carlo Conti ovviamente al TG1, quindi non vediamo l’ora che quel momento arrivi. Allo stesso tempo attendiamo anche gli annunci sugli ospiti. Il primo a quanto pare sarà Jovanotti. Chi saranno gli altri? Ci aspettiamo davvero grandi nomi!