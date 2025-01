A seguito di tante indiscrezioni su tre presunti esclusi dal Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ne parla in un’intervista e svela come sono andate realmente le cose.

Carlo Conti, parla dei tre presunti esclusi da Sanremo 2025

Manca poco più di un mese al prossimo Festival di Sanremo 2025 e Carlo Conti sta lavorando duramente per portare in scena una macchina perfetta. Rivelato l’intero cast tra Big e Nuove proposte, non sono mancate anche le indiscrezioni sui grandi esclusi. Se qualcuno ha confermato di aver proposto dei brani che sono stati scartati, altri invece hanno smentito.

Per esempio Sfera Ebbasta nelle scorse settimane, proprio dopo l’annuncio, ha pubblicato una storia critica su Instagram, mentre invece Tommaso Paradiso ha smentito di aver presentato una canzone a Carlo Conti per Sanremo 2025. Di questo ora ne ha parlato apertamente il conduttore e direttore artistico della kermesse canora.

Su La Freccia Magazine, Carlo Conti ci ha tenuto a fare delle precisazioni a proposito di questo, tirando in ballo anche il nome di Tiziano Ferro. Ecco cosa ha detto il presentatore a riguardo:

“Colgo l’occasione per sottolineare che Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti”, ha chiuso Carlo Conti, spiegando dunque come sarebbero andate realmente le cose a differenza di quanto era emerso sul web.

Le parole su Dopo-Festival e co-conduttrici

Ma non solo, Carlo Conti ha parlato anche del Dopo-Festival e dato qualche dettaglio sulle co-conduttrici di questa edizione. A proposito del programma che prenderà il via al termine di ogni serata, il conduttore ha fatto sapere quanto segue, anche a proposito degli orari di fine della kermesse:

“Avendo reintrodotto il Dopo-Festival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan”.

Successivamente Carlo Conti ha anche aggiunto quanto segue:

“Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera. Confermo che Selvaggia Lucarelli sarà al Dopofestival, ma non come co-conduttrice bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate”, ha raccontato Carlo Conti.