Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha annunciato che Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025.

Alessandro Cattelan co-conduttore della serata finale di Sanremo 2025

Nella squadra responsabile del prossimo Festival di Sanremo era già inserito Alessandro Cattelan, noto per la sua carriera versatile e per il suo stile innovativo. A lui era stata, infatti, affidata la guida non solo di Sanremo Giovani ma anche del Dopofestival.

Ma la partecipazione del conduttore non si limiterà a questo. In occasione della conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha anche annunciato che il collega lo affiancherà, insieme ad altri, sul palco durante la serata finale di Sanremo 2025: sarà tra i co-conduttori.

Questa decisione, con tutta probabilità, si inserisce in una strategia di rinnovamento che mira ad avvicinare sempre di più il Festival di Sanremo a un pubblico più ampio e giovane. Conti ha dato la notizia rivolgendosi direttamente ad Alessandro:

“Quest’anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrai niente da fare. Per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del Festival.“

Cattelan ha già dimostrato in passato di saper gestire format complessi e di successo. Così dimostrano le sue esperienze con X Factor, as esempio. L’aggiunta di Cattelan al team dei conduttori per la finale di Sanremo 2025 è stata accolta con entusiasmo sia dai fan del conduttore che dagli appassionati del festival.

La combinazione di esperienza e freschezza porterà sul palco un’interazione dinamica, capace di intrattenere e di riflettere i gusti di un pubblico eterogeneo. Il connubio tra i due conduttori promette di dare vita a una finale interessante.

Non resta che attendere il Festival per vedere come Cattelan affiancherà Carlo Conti in uno degli eventi più amati della televisione italiana, portando la sua cifra stilistica e la sua empatia sul palco dell’Ariston per un’edizione che si preannuncia già memorabile.