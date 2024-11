Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 11 al 17 novembre 2024: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento di Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

Leone – 12

Marte è nel vostro segno e probabilmente dovrete lottare contro qualcuno che non vi dà retta.

Dopo un’esperienza che non è andata bene dovete adesso immaginare il vostro futuro.

Questa settimana sarà importante per cercare di rimettere in ordine dei conti in sospeso.

