L’idea di Carlo Conti sarebbe quella di trasformare Sanremo Giovani in un vero e proprio talent. Le sue parole.

Sanremo Giovani, l’idea di Carlo Conti sul talent show

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, ha parlato in conferenza stampa per presentare Sanremo Giovani. Si tratta di cinque appuntamenti settimanali, che da domani in seconda serata su Rai 2, ci permetterà di scoprire chi saranno i 6 finalisti sui 24 concorrenti scelti. Erano partiti in 560 candidati e dopo un’attenta scrematura si è giunti a un numero adeguato da realizzare degli appuntamenti imperdibili.

Grazie alle cinque serate scopriremo coloro che si esibiranno al Teatro Ariston. L’intenzione di Carlo Conti, però, pare sia quella di trasformare Sanremo Giovani in un talent e portarlo dalla seconda alla prima serata il prossimo anno:

“Inizia domani ufficialmente l’avventura del Festival di Sanremo 2025. Sono felice perché era una mia fissazione di fare un talent di Sanremo Giovani ed è quello che avremo da domani su Rai 2, quest’anno in seconda serata ma spero che dall’anno prossimo possa passare in prima serata”.

Per ora Carlo Conti ha riportato la categoria “Nuove proposte”, che avranno un vincitore nella serata del venerdì. Una scelta derivata dalle tre edizioni precedenti:

“Ho voluto dividere di nuovo gli artisti perché ho avuto la fortuna di avere tra le nuove proposte che sono uscite dai miei Sanremo artisti come Mamhood, Gabbani, Ermal Meta o Irama. Quest’anno abbiamo abbassato l’età da 29 a 26 anni”, ha precisato il conduttore e direttore artistico del Festival introducendoci a quello che sarà Sanremo Giovani.

E sempre a proposito di questo insieme ad Alessandro Cattelan, hanno fatto sapere che già da domani ci saranno 3 eliminazioni a serata già da domani. Questo ci porterà dunque a una scrematura ulteriore fino alla scelta definitiva della rosa che, dopo Sanremo Giovani, arriverà al Festival!