Armando Incarnato parte per un viaggio ma fa una gaffe che fa divertire il web: ecco le parole dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne

Con una storia postata sui social, Armando Incarnato ha annunciato di essere in partenza per un viaggio. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne tuttavia ha commesso una simpatica gaffe che ha fatto sorridere tutto il web.

La gaffe di Armando Incarnato

Nel corso del tempo uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne è stato senza dubbio Armando Incarnato. Il Cavaliere partenopeo infatti per anni ha preso parte al dating show di Maria Filippi, finendo anche in diverse occasioni al centro della polemica. Da ormai un po’ di tempo a questa parte tuttavia Armando, a causa di motivi personali, ha deciso di abbandonare la trasmissione e di interrompere il suo percorso all’interno del fortunato programma di Canale 5.

In queste ore però, a sorpresa, proprio l’ex protagonista del Trono Over è tornato al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver commesso una simpatica gaffe social che non è sfuggita agli occhi attenti del mondo del web. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio Armando Incarnato ha postato una storia sui suoi profili social, tramite la quale ha annunciato di essere in partenza per un viaggio. Tuttavia nello scrivere il messaggio l‘ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto una simpatica gaffe. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti affermato: “Una meritata vacanza dopo un anno di ferie ci vuole”.

Naturalmente la divertente gaffe di Armando non è passata inosservata e sui social non sono mancati i commenti divertiti degli utenti. Incarnato nel mentre, dopo mesi di duro lavoro e settimane non semplici, si sta godendo un meritato viaggio e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo, con la speranza di rivederlo al più presto nel parterre di Cavalieri di Uomini e Donne.