Ospite al TG1 Carlo Conti ieri sera ha fatto un altro importante annuncio sui super ospiti del Festival di Sanremo 2025. Si tratta di artisti internazionali molto apprezzati e amati in tutto il mondo. Piccolo indizio? È una storica band!

I super ospiti a Sanremo 2025

La febbre da Sanremo 2025 si fa via via sempre più sentire. E tra polemiche e ritiri forzati (Emis Killa ha dovuto fare un passo indietro), ci stiamo via via avvicinando alla settimana più attesa dell’anno. Manca sempre meno all’inizio della kermesse canora e Carlo Conti sta ultimando gli ultimi dettagli per regalare al proprio pubblico la macchina perfetta. Le canzoni le abbiamo, i cantanti pure. Ma chi sono i super ospiti internazionali scelti dal conduttore e direttore artistico?

Ieri sera al TG1 Carlo Conti ha fatto un nuovo annuncio per il Festival di Sanremo 2025. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora è stato ospite a sorpresa del telegiornale e ha fatto sapere che dopo tanto tempo dall’ultima volta vedremo i Duran Duran. Ecco le sue parole:

“Sono all’Ariston e voglio dare una notizia in tempo reale. Abbiamo la conferma che dopo 40 anni torneranno all’Ariston i Duran Duran. Saranno ospiti della terza serata del giovedì”.

I Duran Duran avevano presenziato in qualità di ospiti al Festival (prima di Sanremo 2025) nel 1985. In quel periodo dominavano le classifiche internazionali e regalarono al pubblico l’esibizione sulle note di Wild Boys. Una seconda volta erano tornati nel 2008 (edizione condotta da Pippo Baudo). In quell’occasione realizzarono una performance presentando il singolo Falling Down.

Oltre ai Duran Duran, ospiti della serata di giovedì 13 febbraio, chi sono tutti gli altri? A Sanremo 2025 ad aprire le danze vedremo Jovanotti (l’11 febbraio). Per la seconda serata del Festival invece c’è grande attesa per Damiano David, stavolta per presentare il suo progetto da solista. Non mancano anche i premi alla carriera assegnati invece a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Grandi nomi e tanta bella musica a Sanremo 2025. Siete pronti per farvi trasportare dalle emozioni della kermesse canora?