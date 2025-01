Arriva la smentita di Annalisa dopo alcune indiscrezioni riguardo un retroscena di Sanremo 2025. Si vociferava che la cantante avesse detto no a Carlo Conti per la co-conduzione dopo aver saputo i nomi dei Big in gara. Oggi l’artista è intervenuta sui social sull’argomento. Ecco le sue parole.

La replica di Annalisa riguardo e indiscrezioni sul suo conto per Sanremo 2025

Non sarà in gara a Sanremo 2025 e non sarà nemmeno tra i co-conduttori, mentre la vedremo nella serata dei duetti insieme a Giorgia. Quindi in ogni caso ci godremo Annalisa anche quest’anno al Festival in tutto il suo splendore. Ma girava voce che lei avesse rifiutato proprio il ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti per una delle serate.

A riportare l’indiscrezione sulle nostre pagine era stato il giornalista Carlo Faricciotti. Aveva infatti scritto: “Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa”. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’”.

Secondo questi rumor, quindi, la cantante avrebbe rifiutato la co-conduzione propostale da Carlo Conti dopo aver scoperto i nomi dei Big in gara che non avrebbe apprezzato. Niente di ciò è vero ed è stata la stessa Annalisa a smentire tutto con una storia sul suo profilo Instagram. La cantante ha scritto: “Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero. Abbracci”.

Ci scusiamo con Annalisa per aver riportato notizie errate del giornalista. E adesso non vediamo l’ora di goderci la sua esibizione con Giorgia sulle note di Skyfall, brano della colonna sonora dell’omonimo film di 007 che fece vincere l’Oscar ad Adele.