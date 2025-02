In molti hanno di certo notare che spesso Olly si fa fotografare seduto sul water. Ma sapete perché e cosa si nasconde dietro questa scelta? Andiamo a scoprirlo.

Il retroscena su Olly

È trascorsa quasi una settimana da quando Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025. Con la sua Balorda nostalgia, il cantante ha convinto a pieno il pubblico e in questi giorni si sta godendo questo bellissimo momento. In molti tuttavia stanno attendendo con ansia di capire se il prossimo maggio il giovane artista rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 e di certo a breve arriverà la risposta ufficiale. In attesa di saperne di più però in queste ore è emerso un retroscena che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come di certo i fan più attenti hanno notato, spesso il cantante si fa fotografare seduto sul water. Col passare del tempo infatti sui profili social di Federico sono apparsi diversi scatti in cui lo vediamo sul wc. Questo tipo di immagini immagini, per lo più, vengono pubblicate soprattutto prima di alcuni momenti importanti della carriera del giovane artista, come per l’appunto l’arrivo a Sanremo.

Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Stando a quanto rivela FanPage, il motivo sarebbe riconducibile a una vecchia foto di Olly da bambino, in cui lo vediamo proprio seduto sul wc. Potrebbe dunque trattarsi di un vero rito scaramantico, che viene ripetuto prima di ogni evento importante.

Nel mentre Federico in queste settimane si sta preparando alla partenza del suo tour di club, che ha già registrato il tutto esaurito. Tuttavia, qualora il cantante dovesse decidere di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025, le date potrebbero essere rimandate a data da definirsi. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più in merito.