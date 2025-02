Dopo la vittoria di Sanremo 2025, su Olly sono sorte alcune polemiche prima riguardanti la sua manager e poi su altro. Infatti qualcuno ha scritto e detto sul web che lui avrebbe già saputo della vittoria per un motivo ben preciso. Adesso il cantante ha velatamente risposto con una frecciatina a queste dichiarazioni.

La frecciatina di Olly a chi dice che sapeva già della vittoria

Come sempre ogni anno il Festival di Sanremo fa discutere ed è successo anche all’edizione del 2025 vinta da Olly. Proprio su di lui e la sua vittoria è sorta una polemica che ci sembra un po’ sterile. Ma cosa successo? Vi speghiamo meglio nel dettaglio.

Tra i tanti complotti sul premio al giovane cantante genovese ce n’è uno che ci sembra più assurdo degli altri. In pratica nella serata finale, dopo lo stop al televoto finale e il ritorno sul palco dei cinque cantanti arrivati in top 5, è stato fatto notare che solo Olly indossava gli in-ear, cioè i dispositivi che gli artisti mettono alle orecchie per andare a isolare i rumori intorno.

Come sappiamo, il cantante che vince Sanremo poi si deve esibire di nuovo. Quindi il fatto che solo Olly avesse gli in-ear ha fatto pensare che fosse già al corrente della vittoria e quindi sapesse che si doveva esibire nuovamente. Premesso che non possiamo sapere se anche gli altri indossavano o meno gli in-ear (quindi avrebbero potuto averli tutti, ma non visibili), c’è da dire che il cantante genovese poteva averli semplicemente lasciati attaccati per quasiasi motivo.

Detto questo, ora arriva una risposta dallo stesso Olly sulla polemica, anzi è stata più che altro una velata frecciatina. Ospite di Alessandro Cattelan, il vincitore di Sanremo 2025 si è esibito col suo brano Balorda nostalgia e poi si è messo a sedere per iniziare l’intervista. Appena seduto ha però detto: “Aspetta scusa, li levo questi”. E ha mandato dietro la schiena gli in-ear facendoli “sparire”. Ecco qui sotto nel video questo momento:

Come notiamo, Cattelan ha subito capito a cosa si riferisse il cantante e ha fatto lui stesso una battuta per prendere in giro la polemica.