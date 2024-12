Un altro retroscena su Sanremo 2025 riguardante Fedez. Il cantante infatti oggi non era presente alla foto di gruppo di tutti i Big e l’ha scattata in solitaria ieri sera. Assente anche un altro artista in gara, ma giustificato per un evento fissato per stasera e riferito subito da Carlo Conti.

Nuovo retroscena su Fedez per Sanremo 2025 che ha saltato la foto di gruppo

Ieri sera, durante Sarà Sanremo, tutti i Big di Sanremo 2025 erano presenti per annunciare i titoli dei loro brani. Tra quelli che hanno suscitato un po’ scalpore troviamo Fedez apparso diverso dal solito, molto pacato. Tra l’altro, come vi abbiamo raccontato, subito dopo il programma il rapper è uscito dal retro dell’Ariston non partecipando nemmeno al party.

Oggi, a La Volta Buona, sono arrivare altre notizie su di lui. L’inviato di Caterina Balivo, che si trova proprio a Sanremo fuori dall’Ariston, ha confermato che l‘ex marito di Chiara Ferragni è davvero uscito dal retro con gli addetti alla sicurezza. Le telecamere del programma Rai lo hanno ripreso e quando l’inviato ha chiesto un saluto o qualche dichiarazione, lui è andato avanti per la sua strada salendo in auto e non dicendo una parola.

L’inviato ha poi rivelato che Fedez era anche assente alla foto di gruppo che è stata scattata oggi per TV Sorrisi e Canzoni. Il rapper ha quindi fatto la foto in solitaria ieri sera prima di andarsene. A confermare la notizia anche il direttore della rivista che comunque non ne ha fatto un dramma. Infatti può succedere che i cantanti non siano tutti presenti per la foto di gruppo a causa di altri impegni lavorativi. È il caso di Francesco Gabbani, anche lui assente per la foto di gruppo a causa di un evento di questa sera. Ma lo stesso Carlo Conti lo aveva già detto ieri sera.

Riguardo Federico, appunto, non sappiamo invece se abbia o meno qualche impegno oggi. E su di lui, infatti, è già polemica a pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2025.