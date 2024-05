Tiziano Ferro verso Sanremo 2025! Il cantautore sarebbe il primo Big in gara

Sanremo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Sanremo 2025

Stando a quanto riportano le indiscrezioni di queste ore pare che Tiziano Ferro potrebbe essere in lizza per far parte dei Big del Festival di Sanremo 2025.

Tiziano Ferro a Sanremo 2025?

Chi prenderà il posto di Amadeus al Festival di Sanremo 2025? Questa è la domanda che tutta Italia si sta facendo ormai da mesi e pare che al momento non si sia ancora giunti a una decisione. Negli ultimi tempi si stanno susseguendo sempre più nomi ma non ci sono certezze.

Il più insistente è forse quello di Carlo Conti che, si vocifera, potrebbe essere affiancato dagli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Tra gli altri candidati, poi, possiamo citare anche Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Cosa ci sia di vero non possiamo saperlo e quindi dovremo attendere maggiori informazioni nel prossimo futuro.

Oggi vi vogliamo però parlare di quello che sembra un nome praticamente certo di un Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Stando a quanto riporta mowmag.com sembrerebbe che Tiziano Ferro potrebbe salire sul palco dell’Ariston il prossimo anno. Si tratterebbe di un grande evento considerato il fatto che per l’artista sarebbe un esordio a tutti gli effetti. In passato ha fatto le sue apparizioni solamente in qualità di super ospite.

Per adesso si tratta soltanto di voci di corridoio e non sappiamo che cosa ci sia di vero. Tiziano non ha mai parlato della possibilità di una sua partecipazione al Festival, nemmeno nella più recente intervista a Vanity Fair. Tuttavia i fan si aspettano, nel caso in cui questa notizia si concretizzasse, un brano molto emotivo relativo al suo divorzio dal compagno Victor.

Non ci resta che attendere conferme o smentite. Nel primo caso però dovremo aspettare il mese di dicembre, ovvero periodo in cui vengono annunciati di solito i Big al TG1.