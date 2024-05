Sanremo 2025, si fa largo la coppia Carlo Conti-Alessia Marcuzzi alla conduzione

Sanremo

Nicolò Figini | 2 Maggio 2024

Sanremo 2025

Dopo l’addio di Amadeus al Festival e alla Rai sembrerebbe che i favoriti alla conduzione della prossima edizione di Sanremo nel 2025 potrebbero essere Alessia Marcuzzi e Carlo Conti.

Conti e Marcuzzi a Sanremo 2025?

Si sta sempre più parlando della prossima edizione del Festival della canzone italiana dopo l’addio di Amadeus e il suo spostamento sul canale NOVE, all’interno del quale debutterà con dei nuovi progetti inediti. Di conseguenza la Rai sta cercando un sostituto per quanto riguarda Sanremo 2025. Anche se il tempo sembra molto la preparazione richiede un’attenta organizzazione e di conseguenza bisogna sbrigarsi per trovare il nome giusto.

Per il momento Antonella Clerici, ad esempio, ha rivelato che nessuno le ha chiesto di prendere le redini della kermesse. Tuttavia anche se le venisse proposto potrebbe rifiutare: “Magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente. Peggio per loro“. Ma su chi starebbero puntando adesso i vertici?

Stando a quanto riporta la rivista Oggi in pole position ci sarebbero due volti molto amata dal pubblico: Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Pare che la coppia sia davvero ben vista dai vertici Rai e la conduzione dei David di Donatello potrebbe essere un buon banco di prova per collaudarli insieme. Inoltre viene aggiunto che ad Alessia verrà affidati un nuovo programma nel palinsesto autunnale.

Al momento non sappiamo cosa accadrà perché si tratta solo di ipotesi che vanno prese con le pinze. Nel corso dei prossimi mesi vedremo tante altre indiscrezioni susseguirsi in merito al Festival di Sanremo 2025, quindi le cose potrebbero ancora cambiare. Noi ovviamente presteremo la massima attenzione per non perderci alcuna news così da continuare a informarvi con puntualità.

