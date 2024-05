Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole in pista Belen Rodriguez e Nina Moric

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Ballando con le stelle

Le indiscrezioni più recenti riportano che Belen Rodriguez e Nina Moric sarebbero nel mirino di Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle.

Nina Moric e Belen verso Ballando con le stelle

Milly Carlucci sta per partire con il suo nuovo programma L’AcchiappaTalenti, uno show inediti che porterà sicuramente una ventata d’aria fresca nel panorama televisivo italiano. I giudici, infatti, dovranno scegliere i loro protetti dopo aver visto il loro video di presentazione ma senza conoscere il loro talento. Se questi poi arriveranno alla finale il giudice di riferimento dovrà esibirsi insieme a loro. Tuttavia la conduttrice sta già pensando anche Ballando con le stelle.

Per il talent di ballo con protagonisti i Vip bisognerà aspettare ancora diverso tempo. La trasmissione di solito parte nel mese di ottobre e siamo sicuri che il cast riserverà moltissime sorprese. In questi giorni si stanno diffondendo delle indiscrezioni in merito ai presunti concorrenti e si sta facendo sempre più spazio il nome di Belen Rodriguez.

Attualmente la conduttrice argentina è libera da impegni lavorativi in televisione e si sta occupando perlopiù della sua nuova linea di beauty. Ma cederà al corteggiamento di Milly oppure rifiuterà la proposta? Staremo a vedere cosa accadrà, ma nel mentre il settimanale Oggi ha avanzato un nuovo nome.

In questo caso si tratta di Nina Moric che con Belen ha in comune un ex fidanzato: Fabrizio Corona. Le due showgirl potrebbero quindi sfidarsi sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, ma di certo la strada verso gli annunci ufficiali è ancora lunga e le cose potrebbero ancora cambiare.

Vi consigliamo di prestare particolare attenzione agli articoli che arriveranno in futuro per non perdervi tutte le conferme o smentite che saranno rilasciate dei diretti interessati. Noi vi informeremo tempestivamente non appena ne sapremo di più.