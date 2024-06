Le presunte date di Sanremo 2025: quando dovrebbe iniziare

Sanremo

Andrea Sanna | 23 Giugno 2024

Sanremo 2025

Sanremo 2025 quando inizia? Spuntano le presunte date che ci raccontano quando dovrebbe prendere il via il prossimo Festival della Canzone Italiana.

Se gran parte delle notizie della giornata sono dedicate principalmente al matrimonio di Diletta Leotta e i suoi invitati, così come alle ultime su Chiara Ferragni (una delle presenti alla festa), non mancano ovviamente le news sul prossimo Festival di Sanremo 2025.

La domanda che tutti si pongono chiaramente non riguarda solo chi partecipa, ma anche quando inizia il Festival di Sanremo 2025. Ebbene, pare siano spuntate le presunte date. Ma non arrivano da un comunicato Rai. Pare sia stato il proprietario del Teatro Ariston, Walter Vacchino, ad annunciare come periodo dal 4 all’8 febbraio 2025 per la kermesse canora. Quanto detto lo apprendiamo da Riviera24.it. Si tratta di una semplice indiscrezione e non arriva direttamente da fonti ufficiali.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, previsto un GROSSO cambiamento da parte di Carlo Conti

Se così fosse, dunque, il Festival di Sanremo 2025 potrebbe anticipare di qualche giorno rispetto all’ultima edizione (iniziata invece il 6 Febbraio). Ma al momento prendiamo l’indiscrezione con le pinze e servirà aspettare l’annuncio ufficiale da parte del direttore artistico e conduttore della kermesse canora. È ancora tutto in divenire e tutto potrebbe cambiare.

Carlo Conti tornerà dopo diversi anni al timone di conduzione e recentemente ha dato i primi spoiler. La gara infatti sarà divisa tra Big e Nuove proposte e il vincitore di quest’ultima categoria lo scopriremo prima della finalissima. Per ora solo tante indiscrezioni, alcuni cambi sul regolamento (senza stravolgere troppo). Per il suo Sanremo 2025 Carlo Conti vuole restare fedele a quello che già abbiamo visto, sistemando solo qualcosina e niente più.

Ora, come detto, sono spuntate le presunte date di inizio del Festival di Sanremo 2025, ma come detto non abbiamo assoluta certezza che sarà effettivamente così. Attendiamo dunque conferme ufficiali!