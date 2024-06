Sanremo 2025, previsto un GROSSO cambiamento da parte di Carlo Conti

Sanremo

Un grosso cambiamento sarebbe previsto per il prossimo Festival di Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti: ecco in cosa consisterebbe

Mentre nella giornata di oggi spunta la notizia delle presunte date del prossimo Festival di Sanremo 2025, ora è emersa un rumor che, se fosse confermato, sarebbe un grosso e importante cambiamento da parte di Carlo Conti.

Il cambiamento per Sanremo 2025

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2025, ma Carlo Conti sta già lavorando affinché possa portare sullo schermo delle serate indimenticabili per il pubblico. I telespettatori si aspettano tanto dal direttore artistico e presentatore dopo l’addio di Amadeus e lui sta cercando di rispettare le aspettative.

Una di queste sarebbe davvero una grossa novità! Dopo aver appreso da Riviera24.it che il Festival di Sanremo 2025 dovrebbe avere come date dal 4 all’8 febbraio (ma non vi è alcuna conferma ufficiale), le notizie non sembrano di certo essere finite!

Infatti sempre il sito fa sapere che potrebbe essere giunta al termine la collaborazione di Gaetano Castelli e la figlia Maria Chiara con il Festival. Per Sanremo 2025, Carlo Conti potrebbe affidarsi infatti a Riccardo Bocchini, che aveva curato anche le precedenti scenografie delle kermesse guidate dal conduttore. Ma anche qui sarà tutto da vedere.

Si tratta di un rumor non ancora confermato né da parte della Rai né tantomeno dal direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Quindi anche questa per adesso è una news che richiede delle certezze. Per ora Carlo Conti si è molto limitato con le notizie e sappiamo soltanto che ci saranno dei cambi nel regolamento (non eccessivi), le serate saranno più corte e ci sarà il dopo Festival. Peraltro è confermato anche che Big e Nuove Proposte gareggeranno in due sfide ben distinte.

Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti sta prendendo via via forma e non mancano già tante notizie! Cosa ci riserverà ancora il direttore artistico? Lui predica calma, ma la curiosità è tantissima!