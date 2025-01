Prima prova con l’orchestra per i cantanti in gara a Sanremo 2025 e per uno di loro c’è stata la standing ovation

Prove in corso per il Festival di Sanremo 2025. In questi giorni, infatti, i cantanti stanno provando i pezzi con l’orchesta, un momento davvero importante. E sono iniziati a uscire i primi commenti. A La Volta Buona ha parlato il direttore Enzo Campagnoli che ha fatto le prove con Giorgia e anche con Tony Effe. Ecco cosa ha detto di queste esibizioni.

Si scaldano i motori per Sanremo 2025 e sono iniziate le primissime prove per il Festival. I cantanti, infatti, in questi giorni si sono recati al Teatro Ariston per fare la loro prima prova con l’orchestra. E per tutti i concorrenti è stata una grandissima emozione, anche per chi al Festival ha già partecipato alte volte.

Tra coloro che oggi hanno fatto le prove ci sono Giorgia e Tony Effe che hanno come direttore d’orchestra Enzo Campagnali. E parlando proprio di Giorgia a quanto pare la sua esibizione ha colpito molto l’orchestra, tanto da far partire una standing ovation. “È stato un momento fantastico con delirio dell’orchestra. Devo dire tante emozioni, tante vibrazioni, davvero un’artista straordinaria. Io sono felice di essere al suo fianco. L’orchestra si è alzata, alla fine c’è stata una standing ovation”, ha detto il maestro ai microfoni de La Volta Buona.

Enzo Campagnoli ha iniziato la sua carriera proprio con Giorgia. Infatti quando 30 anni fa l’artista ha vinto il Festival di Sanremo, lui suonava nell’orchestra. Quindi questo momento è ancora più emozionante per il direttore, è un cerchio che si chiude.

Campagnoli è anche il maestro di Rocco Hunt e Tony Effe e proprio sull’esibizione di quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Tony ha fatto una prova straordinaria. Farà un grandissimo Festival di Sanremo. Sarà una sorpresa per tutti perché ha un brano straordinario e lui è una persona vera, fantastica, sincera. Arriva al cuore e all’anima”, ha rivelato il direttore d’orchestra di Sanremo 2025. Ed ha sottolineato che nel brano di Tony Effe c’è musica, nonostante in molti dicano che la trap non sia musica.