Vincenzo Chianese | 4 Ottobre 2023

Chi ci sarà a Sanremo Giovani 2023?

Mancano ancora diverse settimane alla finale di Sanremo Giovani 2023, ma da mesi la grande macchina della kermesse è in movimento. Proprio Amadeus infatti ha annunciato di aver iniziato ad ascoltare i brani, e insieme alla commissione sceglierà chi saranno gli artisti che si esibiranno in diretta nel corso della serata finale, durante la quale verranno scelti i tre cantanti che accederanno di diritto a Sanremo 2024. Attualmente non sappiamo ancora chi sono i 12 finalisti, tuttavia nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni interessanti.

Il portale iMusicFun infatti ha svelato i nomi di alcuni artisti che potrebbero aver inviato un brano ad Amadeus. Tra essi ci sono anche dei cantanti che conosciamo bene, alcuni dei quali provengono da X Factor e da Amici di Maria De Filippi. Proprio dal talent show in onda su Sky, ci sarebbero i Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione, e Cmqmartina, che potrebbe partecipare alla kermesse con un brano scritto da Riccardo Zanotti. Ma non è finita qui.

Secondo le voci di corridoio, tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2023 potrebbero esserci anche Cricca e Aaron, protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma di Canale 5, i due hanno dato il via alla loro carriera, e hanno pubblicato i loro primi EP. Adesso però sia Cricca che Aaron potrebbero aver deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza, con la speranza di essere tra i finalisti. In più, sempre secondo iMusicFun, tra i probabili artisti della manifestazione ci sarebbero anche Big Mama, Naska e Clara.

Precisiamo che attualmente si tratta solo di indiscrezioni, e non sappiamo con certezza chi saranno i cantanti in gara alla kermesse. Tra poche settimane tuttavia il mistero verrà svelato, e sapremo chi accederà alla finale di dicembre.