Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

Grande Fratello

La discussione di Alex Schwazer

Questa mattina tra Grecia Colmenares e Alex Schwazer è scoppiata una discussione e a un certo punto i toni si sono accesi. Il tutto è partito da dei commenti che Heidi e l’attrice stano facendo nei confronti di Massimiliano Varrese. Le due hanno affermato di vederlo sempre arrabbiato.

A intervenire sono stati lo sportivo e Fiordaliso i quali hanno preso le difese di Massimiliano perché non accettano che si parli di lui in questi termini:

“Lui in puntata in 5 minuti è stato rifiutato da Heidi, ha ricevuto una lettera dall’ex fidanzata e un disegno da parte della figlia, è normale che sia riflessivo il giorno dopo“.

L’attrice poi ha cercato di spiegare il suo punto di vista interrompendo Alex Schwazer. L’atleta si è adirato e ha esclamato: “Stai zitta un attimo, stai zitta. Fammi finire“. Poi si è avvicinato a lei e con un tono, secondo alcuni utenti del web, troppo maleducato ha affermato: “Grecia, ora parlo io e poi rispondi. Stai zitta un attimo“. Qui sotto il video.

Gli utenti hanno attaccato Alex perché hanno trovato i suoi modi troppo aggressivi. “Questo è fuori“, scrive qualcuno. Altri rimangono molto sconvolti e pensano che non ci saranno conseguenze per lui nella prossima puntata. Ovviamente, siamo sicuri che nel caso in cui il Grande Fratello reputasse un atteggiamento davvero grave non si farebbe di certo problemi a prendere provvedimenti.

Vedremo cosa accadrà prossimamente. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.