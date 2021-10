Chi è Sara Di Vaira? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere sull’insegnante di Ballando con le Stelle, Sara Di Vaira: dal chi è, all’altezza, al fidanzato, alla vita privata, a dove poterla seguire su Instagram.

Sara Di Vaira età, biografia e altezza

Ecco alcune curiosità circa la biografia della ballerina di Ballando con le Stelle.

Quanti anni ha e dov’è nata? Sara Di Vaira sappiamo che nasce a Cecina, in provincia di Livorno, il 19 settembre 1979. La sua età è dunque di 41 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,70 m.

Fin da piccola, come vedremo nel prossimo paragrafo, Sara si è innamorata della danza che, oggi, fa che sia una delle professioniste più stimate del settore.

Vita privata: fidanzato e figli

Della sua vita privata sappiamo che fin da bambina si appassiona alla danza, e a soli 5 anni inizia a muovere i suoi primi passi ed è legata ai suoi genitori. A quel punto Sara inizia a prendere lezioni di danza, prendendo come modello le showgirl Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

In molti si chiedono anche se la Di Varia abbia un fidanzato. Non tutti sanno che nel 2012 la ballerina si è sposata con Mirko, un ballerino col quale nel 2011 ha avuto una figlia. Come si chiama la figlia di Sara? Brenda. Tuttavia il matrimonio dopo qualche anno finisce, quando Sara incontra l’ex calciatore Marco Del Vecchio. I due si sono incontrati a Ballando con le Stelle e ad un tratto è nato l’amore, nonostante lo scandalo. La vicenda infatti ha suscitato non poche critiche, in quanto sia la ballerina che l’ex giocatore lasciarono le rispettive famiglie. Anche Del Vecchio era infatti sposato, e con tre figli.

La relazione tra Sara Di Varia e il suo fidanzato è però terminata nel 2016. Tuttavia la coppia non ha mai svelato i motivi che hanno portato alla rottura. Tornata single, qualche tempo dopo la ballerina ha ritrovato l’amore, stavolta grazie ad un suo ex compagno di classe, Enrico, sul quale non si hanno molte informazioni. Nel 2018 però la storia si interrompe e successivamente si è mormorato che la Di Varia abbia avuto un flirt con niente che meno che con Massimiliano Morra. La relazione non è mai stata confermata e ad oggi dunque Sara risulta essere single e pare che non abbia un fidanzato attuale.

Scopriamo ora dove poter seguire Sara Di Vaira su Instagram e social vari…

Dove seguire Sara Di Vaira: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Sara Di Vaira possono seguire la ballerina tramite la sua pagina ufficiale Instagram, ma è presente con un account privato anche su Facebook.

Sul noto social la maestra professionista di Ballando con le Stelle 2021 ha già raggiunto i 46,2 mila follower.

Sara ama condividere con i fan tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera della Di Varia.

La carriera

La carriera di Sara Di Varia inizia quando la ballerina è ancora molto giovane. Arriva infatti al primo posto nelle danze standard, negli Slovenia Open e negli Spanish Open.

Successivamente dal 2006 per tre anni di fila si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale. Per di più è anche arrivata al secondo posto nel Campionato italiano 10 belli del 2006.

Nello stesso anno Sara si è piazzata al terzo posto nel Campionato Europeo 10 balli e nel Campionato del Mondo. Nel 2009 arriva seconda al Campionato del Mondo e terza al Campionato italiano.

Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle

In seguito, dalla quinta edizione del talent, entra a far parte del cast di maestri professionisti di Ballando con le Stelle, dove conquista il cuore del pubblico. Nel corso della sua prima partecipazione al programma balla al fianco di Maurizio Aiello.

Nel corso degli anni Sara Di Vaira è stata in coppia con Ron Moss, Marco Del Vecchio, Luigi Mastrangelo, Andrew Howe, Martin Castrogiovanni e nel 2018 con Massimiliano Morra. Per l’edizione 2019, Sara gareggia con la star del web norvegese Lasse Matberg e i due vincono il programma.

Nel 2020 la Di Vaira torna a Ballando con le Stelle, stavolta al fianco di Costantino Della Gherardesca. Il talent show debutta su Rai 1 sabato 19 settembre, dopo lo slittamento a causa della pandemia, e alla conduzione ci sarà naturalmente ancora una volta Milly Carlucci.

A seguire nel 2021 ritroviamo Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle, stavolta accanto a Valerio Rossi Albertini.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2021

Oltre a Sara Di Vaira a partecipare a Ballando con le Stelle 2021 in qualità di concorrenti e maestri professionisti ci sono:

Come andrà per Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2021? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Il percorso di Sara Di Vaira a Ballando

