Cristina scoppia in lacrime a Uomini e Donne e fa piangere anche Gianni Sperti: ecco cosa è accaduto in studio

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne Cristina è scoppiata in lacrime per via di Gianmarco e ha fatto un piccolo schermo. La corteggiatrice ha così fatto commuovere anche Gianni Sperti, che a sua volta si è messo a piangere.

Lacrime a Uomini e Donne

Non sono mancate le lacrime oggi a Uomini e Donne. Ci avviciniamo sempre più alla scelta di Gianmarco Steri e in molti attendono con ansia di scoprire con chi il tronista lascerà il dating show. Nel corso della nuova puntata intanto a fare un piccolo sfogo è stata Cristina. La giovane corteggiatrice ha infatti ricevuto un inaspettato biglietto da parte di Gianmarco e in studio, mentre raccontava le sue emozioni, è scoppiata in lacrime. Cristina, facendo commuovere tutti, ha affermato:

“Io sono stata coerente dall’inizio. Sono entrata qui in punta di piedi, per divertirmi e prendere la cosa alla leggera. Il gioco però è durato poco perché mi è piaciuto veramente. Mi sto vivendo ogni singolo momento, ogni sensazione. Qui dentro sembra che sono st**nza e che me la tiro. Ma quando sono sola con me stessa io sto male. Forse sarà il contesto. Io ci ho messo tutta la buona volontà per fargli capire che ci sono”.

“Mi sto vivendo ogni singolo momento, ogni singola sensazione…” #UominieDonne pic.twitter.com/gjOIhhIcYv — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 16, 2025

A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne di stucco. Lo sfogo e le lacrime di Cristina hanno infatti colpito anche Gianni Sperti, che a sua volta è scoppiato a piangere. Commosso, il celebre opinionista ha così dichiarato: “Mi ha fatto piangere”.

Il momento naturalmente non è passato inosservato e di certo Cristina ha fatto emozionare non solo Gianni, ma anche il pubblico e il web. Tra pochi giorni intanto andrà finalmente in onda la scelta di Gianmarco, che metterà fine al suo lungo percorso all’interno del programma.