Chi è Massimiliano Morra? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Massimiliano Morra, noto attore e modello: età, biografia, carriera, vita privata, gli amori, il lavoro, le passioni, le curiosità, Instagram e i social e tutte le news che lo riguardano.

Chi è Massimiliano Morra?

Nome e Cognome: Massimiliano Morra (nome completo: Gabriele Massimiliano Morra)

Data di nascita: 30 luglio 1986

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 34 anni

Altezza: 1,87 m

Peso: 80 kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore e modello

Fidanzata: Dalila Mucedero

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @massimilianomorra_official

Biografia e vita privata di Massimiliano Morra

Scopriamo qualcosa in più su chi è Massimiliano Morra, noto attore e modello molto amato dal pubblico. Nome completo Gabriele Massimiliano Morra, è nato a Napoli il 30 luglio 1986, ha quindi 34 anni ed è del segno del Leone. È alto 1,87 m e pesa 80 kg. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico, si è iscritto all’Università alla Facoltà di Medicina e Chirurigia, in particolare al Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, laureandosi nel 2014. Inoltre ha il brevetto di personal trainer. Oggi vive tra Roma, dove ha la sua casa, e Napoli, dove si trova la sua famiglia a cui è molto legato.

Parlando della sua vita privata e sentimentale, Massimiliano ha avuto una storia nel 2014 con l’attrice Adua Del Vesco, conosciuta sul set di Furore. I gossip riferiscono che la realazione sarebbe finita a causa della grande gelosia di lui, ma non c’è niente di certo. Comunque a quanto pare i due non sono in ottimi rapporti. Oggi l’attore è fidanzato con Dalila Mucedero, una ragazza che lavora come modella ed è anche Fashion designer, come si legge dalla sua biografia su Instagram. Nel 2018 gli era stata affiancata una presunta relazione con la ballerina di Ballando con le stelle Sara Di Vaira, ma entrambi hanno dichiarato che tra loro c’era solo una bella amicizia.

Massimiliano Morra proprio durante l’edizione di Ballando con le stelle a cui ha partecipato è stato vittima di un bruttissimo incidente, dopo una puntata. Ha infatti perso i sensi e cadendo ha riportato un trauma cranico con emorragie intracraniche. Si considera quindi un miracolato per essersi ripreso ed essere guarito e sente di essere stato salvato dall’Arcangelo Gabriele. L’attore ha anche raccontato che durante la sua carriera ha anche subito delle molestie da parte di un famoso produttore e conduttore televisivo. Ma per timore non ha mai denunciato. Se dovesse risuccedere ha detto che non si farà intimorire.

Massimiliano si definisce una persona rispettosa, ma anche molto permelosa. Tra le sue più grandi passioni c’è il calcio e la sua squadra del cuore è il Napoli. Inoltre non ama molto la vita mondana, preferisce passare le serata con gli amici o a casa a guardare la TV.

Lavoro e carriera di Massimiliano Morra

Dopo gli studi, Massimiliano Morra ha iniziato il suo lavoro di modello per vari stilisti famosi come ad esempio Calvin Klein Jeans, Colt Jeand e Armata di Mare. E nel 2010 ha vinto il titolo di Il più bello d’Italia.

Il lavoro di attore è arrivato nel 2013 dando quindi il via a una lunga carriera fatta di successi. Ha infatti esordito nella miniserie Pupetta – Il coraggio e la passione accanto a Manuela Arcuri, interpretando il boss Michele De Nicola. Nello stesso anno è stato anche co-protagonista di Baciamo le mani – Palermo New York 1958 accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Questi lavori lo hanno quindi portato a vincere alcuni premi. In occasione del Roma Fiction Fest TV Sorrisi e canzoni gli ha dato il titolo di Rivelazione dell’anno. Mentre durante la 43esima giornata d’Europa ha ricevuto l‘Oscar dei giovani proprio per la sua interpretazione in Baciamo le mani – Palermo New York 1958.

Nel 2014 Massimiliano è stato tra i protagonisti della seconda stagione de Il peccato e la vergogna, poi ha interpretato Ramon Novarro nella miniserie TV Rodolfo Valentino – La leggenda. Successivamente è stato co-protagonista della miniserie Furore – Il vento della speranza. Di nuovo accanto a Gabriel Garko e Adua Del Vesco, ha preso parte a Non è stato mio figlio. Ed ha preso parte anche alla fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Nel 2016 ha recitato nella seconda stagione di Furore – Il vento della speranza e nel 2018 è stato concorrente di Ballando con le stelle.

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5

Massimiliano Morra è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5. Alla conduzione c’è di nuovo Alfonso Signorini e come opinionisti ci sono Pupo (confermato) e la novità Antonella Elia.

Questi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 5:

Massimiliano Morra ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip perché vuole che il pubblico lo conosca come persona e non solo come attore. Vuole mettersi a nudo, senza filtri, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti che inevitabilmente verranno a galla. Lo spaventa un po’ il fatto che ognuno avrà le sue abitudini e i suoi modi di pensare, quindi crede che sarà molto importante il dialogo. Lui comunque ha intenzione di essere se stesso con la speranza di avere affinità caratteriali con gli altri inquilini della casa.

Massimiliano Morra su Instagram

Adesso che conosciamo meglio chi è Massimiliano Morra, come può essere seguito sui social network? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che si sta piano piano avvicinando agli 84 mila follower. Il numero aumenterà sicuramente con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

Sul suo account social ci sono tantissime foto professionali, posando anche come modello e pubblicizzando marchi famosi. Non mancano gli scatti in cui mostra il fisico che sono molto apprezzati dalle sue fan. Inoltre ci sono anche le foto dai vari set in cui ha lavorato.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha voluto mostrare pubblicamente il grandissimo legame che ha con la sua famiglia e la sua fidanzata Dalila che finalmente ha presentato a tutti. E per farlo ha lasciato un messaggio molto bello.

Novella 2000 © riproduzione riservata.