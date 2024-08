In attesa della finale di questo pomeriggio, Sara Errani e Jasmine Paolini sono state beccate in bici in giro per Parigi

In attesa della finale del doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si terrà oggi pomeriggio, Sara Errani e Jasmine Paolini sono state beccate in bici in giro per Parigi. Le loro dichiarazioni prima dell’ultimo decisivo match.

Sara Errani e Jasmine Paolini volano verso la finale

Oggi si svolgerà la finale del doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tanta è l’emozione che il nostro paese sta vivendo. A contendersi l’Oro ci sono infatti le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che si scontreranno con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che partecipano ai Giochi come atlete indipendenti. Tra poche ore dunque scopriremo cosa accadrà e tanta è l’attesa per questo match. La gara verrà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play e di certo non mancheranno i colpi di scena.

LEGGI ANCHE: Francesco Oppini corteggiato per tornare al Grande Fratello come concorrente

In attesa della sfida, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto emozionare il web. Gli amici di Alanews hanno infatti beccato proprio Sara Errani e Jasmine Paolini in giro per Parigi in bici mentre rientravano in hotel. Le due tenniste, sorridenti e felici del risultato raggiunto fino a questo momento, hanno così scambiato qualche battuta con il portale in vista della tanto attesa finale e commentando il match che le attende hanno affermato:

“È difficile ma ci proveremo. Siamo cariche”.

nooooo ma che bello questo video delle nostre tenniste dopo la semifinale 😭 che bei sorrisi oddio sono felicissime pic.twitter.com/NDPGf7EfeY — mati ⭐️⭐️ (@tortureddpoetry) August 3, 2024

Oggi dunque l’Italia intera farà il tifo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che si contendono la medaglia d’Oro. Alle due tenniste dunque facciamo un enorme in bocca al lupo. Vi ricordiamo inoltre l’appuntamento con la finale del doppio femminile di tennis, che seguirà a quella maschile. La Errani e Paolini dovrebbero scendere in campo intorno alle 17 e di certo ne vedremo di belle.